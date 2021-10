Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Stephen Curry après les Lakers !

Publié le 20 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

Malgré sa grande prestation contre les Los Angeles Lakers ce mercredi, Stephen Curry n'est pas du tout satisfait de sa performance. Après la victoire des Warriors, le meneur de jeu l'a clairement fait savoir.

Pour sa première sortie de la saison, les Golden State Warriors se sont imposés sur le parquet des Los Angeles Lakers ce mercredi (121-114). Malgré quelques pertes de balles inhabituelles et quelques difficultés au shoot (6/21), Stephen Curry a tout de même brillé pendant la rencontre. Face à un spécialiste de l’exercice, en la personne de Russell Westbrook, le meneur de jeu des Golden State Warriors a signé un magnifique triple-double (21 points, 10 passes décisives, 10 rebonds). Mais pour le joueur de 33 ans, cette prestation n’est pas satisfaisante du tout.

« De toute évidence, j'ai été pourri et j'ai vraiment très mal shooté »