Basket - NBA : Les grandes ambitions d’Evan Fournier chez les New York Knicks !

Publié le 19 octobre 2021 à 10h35 par Th.B.

Récemment arrivé à New York où il est engagé chez les Knicks, Evan Fournier ne compte pas faire du tourisme au sein de la Big Apple.

Evan Fournier ne s’est pas éternisé dans le Massachusetts. Arrivé lors de la période de trade hivernale 2021 à Boston, le médaillé d’argent olympique a quitté les Celtics pour s’engager avec les mythiques New York Knicks, franchise en pleine reconstruction. Aux côtés de Julius Randle et Kemba Walker notamment, Evan Fournier compte bien tenter de ramener les Knicks sur le devant de la scène et ne pourquoi pas à en faire un outsider dans la course au trophée Larry O’Brien.

« La saison passée a été bonne. Il faut construire là-dessus »