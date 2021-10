Basket

Basket - NBA : Les révélations d’Evan Fournier sur son arrivée chez les Knicks !

Publié le 19 octobre 2021 à 12h35 par Th.B.

Ayant évolué à Denver, à Orlando et brièvement à Boston au cours de sa carrière en NBA, Evan Fournier a avoué que tout ce processus a servi à le faire venir chez les New York Knicks où il se sent comme à la maison depuis son arrivée cet été.

Cet été, de nombreux changements ont été opérés lors de la période de trades. Russell Westbrook et Carmelo Anthony ont notamment rejoint LeBron James aux Los Angeles Lakers. Et côté français, Evan Fournier a fait ses adieux à Boston après un bref passage de six mois aux Celtics pour… les Knicks. À New York, Fournier a retrouvé une ville qui lui « rappelle Paris » et où il a pour objectif de ramener la franchise de New York sur le devant de la scène comme il l’a fait savoir en interview pour L’Équipe.

« J’ai le sentiment que tout ce que j’ai fait avant devait me mener ici »