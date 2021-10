Basket

Basket - NBA : Luka Doncic reçoit un vibrant hommage !

Publié le 18 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Depuis le début de sa carrière, Luka Doncic impressionne par son talent et son grand potentiel. Certains anciens de la NBA placent d'ailleurs le Slovène parmi les 75 meilleurs joueurs de la ligue américaine de tous les temps.

Depuis le début de sa carrière, Luka Doncic impressionne par son talent et son potentiel immense. Le Slovène de 22 ans est une grande menace pour ses adversaires en NBA et ses statistiques parlent pour lui. En trois saisons, le meneur des Dallas Mavericks n’est jamais descendu en-dessous de la barre des 20 points de moyenne. Luka Doncic prend de plus en plus d’ampleur au sein de la ligue américaine et certains anciens en sont conscients.

« Luka Doncic est le real deal »