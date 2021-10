Basket

Basket - NBA : Le message fort d’Antetokoúnmpo sur sa progression !

Publié le 16 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

Sur cette pré-saison, Giánnis Antetokoúnmpo a montré une certaine aisance au shoot qu'il n'avait pas à l'époque. Mais pour lui, ce progrès viendrait surtout d'une meilleure prise de décision sur le parquet.

Déjà étincelant sur les parquets de NBA depuis ses débuts, Giánnis Antetokoúnmpo semble avoir ajouter une nouvelle corde à son arc. Déjà très puissant, le Grec a l’air d’avoir beaucoup travaillé son shoot pendant l’intersaison et cela a porté ses fruits. Sur les deux dernières rencontres, le joueur des Milwaukee Bucks a transformé quatre de ses cinq dernières tentatives à trois points. À mi-distance, l’ailier fort de 26 ans semble avoir fait également des progrès. Mais pour le principal intéressé, cette nette amélioration ne proviendrait pas d’un travail acharné au shoot.

« Tout ce qui me préoccupe, c’est de prendre les bonnes décisions »