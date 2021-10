Basket

Basket - NBA : L’aveu de Westbrook sur ses débuts ratés avec James et Davis !

Publié le 14 octobre 2021 à 11h35 par Th.B.

Battu par les Golden State Warriors (111-99), Russell Westbrook a reconnu ne pas avoir la réponse à l’échec des débuts du Big 3 des Los Angeles Lakers.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les fans des Los Angeles Lakers ont pu admirer leur nouveau Big 3 lors de l’un des chocs de cette pré-saison opposant les Golden State Warriors aux Lakers (111-99). LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook ont partagé le parquet et n’ont quand même pas su remporter la rencontre en poursuivant leur série noire en cette pré-saison. King James s’est exprimé sur la question en faisant passer le message suivant. « Cela va prendre un peu de temps pour que nous puissions être l’équipe que nous nous savons capable de devenir. Tout va résider dans notre travail, dans notre confiance en ce processus, et nous devons comprendre qu’il y aura des tas de moments frustrants. Nous allons nous approcher du but à plusieurs reprises puis faire des pas en arrière » . Nouvel arrivant dans la cité des Anges, Westbrook s’est lui aussi confié sur la question.

« Il va y avoir des hauts et des bas au fil de la saison »