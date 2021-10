Basket

Basket - NBA : La confidence de Russell Westbrook sur le rôle de LeBron James dans son choix !

Publié le 7 octobre 2021 à 19h35 par Th.B.

Après une pige chez les Houston Rockets et chez les Washington Wizards, Russell Westbrook a rejoint LeBron James chez les Los Angeles Lakers. Cependant, le joueur ayant réalisé le plus de triple double de l’histoire n’a pas dû être convaincu par King James de rentrer chez lui à Los Angeles.

Depuis qu’il a été drafté aux SuperSonics Seattle en 2008, qui ont déménagé à Oklahoma en devant le Thunder, Russell Westbrook n’avait jamais remis les pieds en Californie en signant pour une équipe évoluant dans son état de naissance, lui qui est né à Long Beach. Cependant, 13 ans après ses débuts en NBA, Westbrook a signé chez les Los Angeles Lakers et n’a pas eu besoin d’être convaincu par LeBron James pour décider d’arborer la tunique violette et or des Angelinos .

« Il n’y a pas grand chose à dire pour que j’accepte de venir à L.A. C’est une tâche facile »