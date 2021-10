Basket

Basket - NBA : Westbrook, Davis... LeBron James annonce la couleur pour les Lakers !

Publié le 13 octobre 2021 à 18h35 par A.M.

Alors que les Lakers connaissent une pré-saison très poussive, LeBron James se montre rassurant et évoque son entente avec Anthony Davis et Russell Westbrook.

Cet été, les Lakers ont réalisé un énorme recrutement. Après une saison compliquée, la franchise californienne a attiré notamment Russell Westbrook afin de former un Big Three impressionnant avec Anthony Davis et LeBron James. Mais les premiers pas du trio ne rassurent pas puisque les Lakers se sont inclinés contre les Warriors et les performances des trois stars ont largement été commentées. LeBron James réclame toutefois du temps.

LeBron James pas inquiet pour le Big Three des Lakers