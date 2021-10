Basket

Basket - NBA : Nicolas Batum savoure son titre de basketteur français de l’année !

Publié le 16 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Auteur de grandes performances depuis son arrivée chez les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a retrouvé confiance en lui. Élu basketteur français de l'année, le joueur de 32 ans s'est montré particulièrement touché par cette récompense.

Après une dernière saison compliquée chez les Charlotte Hornets, Nicolas Batum a parfaitement su rebondir. Le joueur de 32 ans s’est adapté à merveille aux Los Angeles Clippers. L’ailier qui peut aussi jouer ailier fort a eu la confiance de Tyronn Lue et il lui a très bien rendu. Régulièrement utilisé comme sixième homme, Nicolas Batum s’est montré particulièrement à son avantage la saison dernière aux côtés de Paul George et Kawhi Leonard. Une forme retrouvée et qui a sans doute aidé l’Équipe de France, dont il était le capitaine, à décrocher sa médaille d’argent lors des derniers Jeux Olympiques. Symbole d'une confiance récupérée, Nicolas Batum a été élu basketteur français de l’année. Une récompense que le joueur apprécie à sa juste valeur.

« Ça fait vraiment plaisir d’avoir la reconnaissance de mes pairs »