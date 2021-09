Basket

Basket - NBA : Quand Luka Doncic est comparé à… Picasso !

Publié le 28 septembre 2021 à 17h35 par La rédaction

Récemment nommé entraîneur des Dallas Mavericks, Jason Kidd s’est totalement enflammé pour son joueur star, Luka Doncic.

Après avoir raté la médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo, Luka Doncic va reprendre sa saison avec le club de Dallas. Le basketteur slovène reprendra l’entrainement avec un nouvel entraineur, qui est Jason Kidd. « Je pense que c’est un excellent coach, qui connaît beaucoup de choses quand on parle basket et qui sait comment mener une équipe. C’est une belle opportunité pour moi afin de continuer à grandir et je pense qu’il va beaucoup m’aider pour la suite », confiait récemment Doncic, sous le charme de son entraîneur. Et l’inverse est également vrai.

« Je vois Luka comme un jeune Picasso »