Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert rêve de titre de champion NBA !

Publié le 20 octobre 2021 à 11h35 par Th.B.

Évoluant au sein de la franchise de l’Utah Jazz, Rudy Gobert rêverait toujours d’un titre de champion malgré la désillusion et l’élimination en Play-Offs dès le deuxième tour la saison passée.

Meilleur défenseur de l’année en 2018, 2019 et lors de la dernière saison régulière, Rudy Gobert n’a plus à prouver sa grosse palette défensive. Le pivot de l’Utah Jazz évolue dans une franchise prétendante au trophée Larry O’Brien. Néanmoins, et ce malgré une première position au classement de la conférence Ouest lors de l’exercice précédent, le Jazz a été sorti par les Los Angeles Clippers dès le second tour des Play-Offs.

« J’aimerais être champion NBA »