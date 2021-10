Basket

Basket - NBA : Joël Embiid détruit son coéquipier Ben Simmons !

Publié le 19 octobre 2021 à 21h35 par A.C.

Ben Simmons a été suspendu par les Philadelphia 76ers et Joël Embiid ne veut plus entendre parler de lui.

C’est une décision forte prise par les Philadelphia 76ers, à seulement quelques heures du début de la nouvelle saison NBA. La franchise de Pennsylvanie a annoncé ce mardi la suspension de Ben Simmons, pourtant l’un des joueurs majeurs de l’effectif. Le meneur australien a poussé tout l’été pour être transféré et a même refusé de se présenter à la reprise des entrainements. Il ratera donc le premier match de la saison face aux New Orleans Pelicans, alors que les Sixers avaient déjà décidé de retenir 7M€ sur le salaire de Simmons, au début du mois d’octobre.

« Au point où on en est, franchement, je me fous complètement de ce mec »