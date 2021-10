Basket

Basket - NBA : L’annonce de Steve Nash sur le choix de James Harden pour son avenir !

Publié le 21 octobre 2021 à 20h35 par Th.B.

Ayant laissé passer l’occasion de prolonger avec les Brooklyn Nets pour les trois prochaines saisons, James Harden n’incite par son entraîneur Steve Nash à se poser des questions à propos de son avenir.

À partir de lundi dernier, à 23h59, James Harden ne disposait plus de la possibilité de prolonger son contrat chez les Brooklyn Nets. Un choix qui ne laisserait pas entendre qu’il pourrait aller voir ailleurs comme le principal intéressé l’a récemment révélé. Le coéquipier de Kevin Durant est tout simplement « focalisé » sur sa saison. Et grâce à cette décision, Harden pourrait toucher un pactole l’été prochain comme l’insider Brian Lewis du New York Post l’a dernièrement confié et dans des propos rapportés par Parlons-Basket. « Harden pourra recevoir une énorme extension de 4 ans et 227M$ (ndlr 195M€) en juin prochain. D’après Bobby Marks, ancien assistant GM des Nets et actuel expert financier pour ESPN, elle ferait de lui le premier joueur NBA avec un salaire annuel de 60M$ (ndlr 51M€) ». Coach des Nets et de James Harden, Steve Nash n’a d’ailleurs absolument pas tiré la sonnette d’alarme.

« James se plaît ici »