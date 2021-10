Basket

Basket - NBA : L’énorme plan à 195M€ de James Harden !

Publié le 21 octobre 2021 à 18h35 par Th.B.

Ayant pris la décision de ne pas prolonger son contrat aux Brooklyn Nets, s’asseyant ainsi sur une coquette somme, James Harden pourrait empocher un pactole inédite en fin de saison.

Au même titre que Kyrie Irving, qui est cependant écarté du groupe des Brooklyn Nets en raison de sa position sur la vaccination contre le Covid-19, James Harden disposait jusqu’à lundi soir pour parapher un nouveau contrat avec la franchise de New York. Chose qu’il a refusé de faire. De quoi lancer des rumeurs sur son avenir ? The Beardman a tenu à faire un gros point sur son choix. « Brooklyn n'a aucune raison de s’inquiéter. Honnêtement, j'étais seulement concentré sur le fait d'être en bonne santé, de préparer mon corps de la bonne manière afin de réaliser une belle saison. Je n'ai pas l'intention de quitter l'organisation et la situation que nous avons. Donc ma concentration, franchement, se trouve simplement sur la saison pour ensuite gagner le titre. Le contrat et tout le reste vont venir naturellement, je suis à fond sur cette saison. Je me sens à la maison ». Et la décision de James Harden pourrait à terme s’avérer judicieuse puisqu’il pourra empocher un sacré pactole l’été prochain.

«Harden pourra recevoir une énorme extension de 4 ans et 195M€ en juin prochain»