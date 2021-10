Basket

Basket - NBA : Michael Jordan, Kobe Bryant… L’aveu d’Evan Fournier sur LeBron James !

Publié le 19 octobre 2021 à 15h35 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur la longévité de LeBron James et de sa place dans l’histoire aux côtés de Michael Jordan et Kobe Bryant, Evan Fournier a dressé un portrait plutôt flatteur de King James et notamment en raison de sa longévité.

Dans la nuit de mardi à mercredi, LeBron James entamera sa 19ème saison au sein de l’élite du basket américain à l’occasion de la réception des Golden State Warriors sur le parquet du Staples Center des Los Angeles Lakers. Le franchise player des Angelinos est en lice pour une cinquième bague de champion NBA qui lui permettrait d’égaler les titres de Kobe Bryant et d’être à une bague de Michael Jordan. En outre, James pourrait à terme battre le record de points inscrits par Kareem Abdul-Jabbar. Et pour Evan Fournier, bien qu’il en soit pas au-dessus de Jordan et de Bryant, LeBron James reste un surhomme.

« Lui a un côté surhumain »