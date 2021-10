Basket

Basket - NBA : Steve Kerr dévoile la recette miracle de Stephen Curry !

Publié le 28 octobre 2021 à 16h35 par A.D.

Alors que Stephen Curry enchaine les performances de haute volée aux Golden State Warriors depuis plusieurs saisons, Steve Kerr a révélé la clé de son succès.

Ces dernières saisons, Stephen Curry fait le plus grand bonheur des Golden State Warriors. Sous la houlette de Steve Kerr, la star californienne réalise de grosses performances avec sa franchise depuis plusieurs années. Et à en croire l'entraineur des Golden State Warriors, l'immense succès et la grande réussite de Stephen Curry découleraient du fait qu'il soit heureux à la fois personnellement et professionnellement.

«Il s'agit de l'un des secrets de sa réussite»