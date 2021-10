Basket

Basket - NBA : Stephen Curry valide à «1000%» cette recrue des Warriors !

Publié le 25 octobre 2021 à 20h35 par A.D.

Tout juste arrivé chez les Warriors, Gary Payton II a déjà fait forte impression. Auteur d'une très belle prestation face à Sacramento ce lundi, la nouvelle recrue de Golden State a reçu les éloges de Stephen Curry.

Gary Payton II n'a pas eu besoin de beaucoup de temps d'adaptation pour se montrer décisif. Alors qu'il vient d'être recruté par les Golden State Warriors, l'ancien des Wizzards a été l'auteur d'une performance XXL ce lundi face à Sacramento. A tel point qu'il a été complimenté par Stephen Curry. D'ailleurs, le numéro 30 des Golden State Warriors a déjà validé à «1000%» sa signature.

«Je valide à 1 000%»