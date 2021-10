Basket

Basket - NBA : L'annonce forte d'Evan Fournier sur son arrivée chez les Knicks !

Publié le 24 octobre 2021 à 22h35 par La rédaction

En rejoignant les New-Knicks l'été dernier, Evan Fournier a rejoint la franchise de ses rêves en NBA. Et comme il l'a confié lui-même, le Français s'est parfaitement adapté à sa nouvelle équipe.

Tout semble se passer pour le mieux pour Evan Fournier. Avec les New-York Knicks, le Français est en grande forme en ce début de saison régulière, avec une moyenne de 25 points lors des deux premiers matchs. Alors qu'il s'est engagé l'été dernier pour 4 saisons et un contrat de 67M€, Evan Fournier a déjà pleinement réussi à s'acclimater au sein de sa nouvelle équipe, les New-York Knicks.

« J’essaie juste d’être moi-même »