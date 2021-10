Basket - NBA : Evan Fournier répond à l'énorme sortie de LeBron James !

Basket

LeBron James a apprécié le spectacle lors de la rencontre entre les Knicks et les Celtics ce jeudi et il l'a bien fait savoir sur les réseaux sociaux. Alors que King James s'est totalement enflammé, Evan Fournier a tenu à lui envoyer un message fort.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Knicks et les Celtics se sont livrés une bataille acharnée. Et au terme d'une rencontre riche en émotions, la franchise de New York l'a finalement emporté face à celle de Boston (138-134). Comblé par le spectacle offert durant la rencontre, LeBron James s'est totalement enflammé sur les réseaux sociaux. « Ce match est fou !! Le Garden est en feu ! Pas moyen que les gens arrivent à sortir du lit demain ! Lol » , a posté King James sur son compte Twitter , avant qu'Evan Fournier, pensionnaire des New York Knicks, ne lui réponde.

« Clairement. (...) Merci pour l’énergie les fans des Knicks !! Le MSG (ndlr : Madison Square Garden) était en FEU !!!! » , a écrit Evan Fournier sur Twitter . Reste à savoir si le spectacle sera le même lors de la prochaine confrontation entre les LA Lakers de LeBron James et les New York Knicks le 24 novembre.

This game is wild!! The garden rocking! No way anybody gone be able to get out the bed tomorrow though! Lol. Burnt toast