Basket - NBA : Donovan Mitchell totalement comblé par Rudy Gobert !

Publié le 23 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Un temps mal embarqué face à Sacramento, Utah s'est finalement imposé sur le parquet des Kings (110-101). Le Français Rudy Gobert a livré une nouvelle grosse performance.

Rudy Gobert semble faire l'unanimité à Utah. Le Français a de nouveau été très précieux dans la victoire des siens face aux Sacramento Kings (110-101). Le pivot des Jazz a livré une excellente copie, avec notamment un 9 sur 10 aux lancers francs, mais surtout un total de 20 rebonds au terme de la rencontre. Ainsi, Rudy Gobert confirme sa grande forme en ce début de saison régulière, en ayant déjà cumulé 41 rebonds en seulement deux matchs. De quoi faire le bonheur de Donovan Mitchell, l'autre star des Utah Jazz.

« Rudy a pris sur lui pour être plus fort »