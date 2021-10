Basket

Basket - NBA : LeBron James, Michael Jordan... Ce coup de gueule sur le GOAT !

Publié le 18 octobre 2021 à 19h35 par A.D.

Alors que le débat sur le GOAT fait rage, Kareem Abdul-Jabbar y est allé de son coup de gueule, regrettant que certains de ses pairs n'aient pas eu la chance d'être vu à la télévision.

Depuis la sortie de The Last Dance , série-documentaire qui revient sur l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan, le débat sur le GOAT a été totalement relancé. En effet, certains ont pu vivre ou revivre les performances XXL d'A ir Jordan lorsqu'il évoluait à son meilleur niveau. Ainsi, Michael Jordan et la star actuelle LeBron James sont les noms qui reviennent le plus souvent lorsqu'on parle du GOAT. Interrogé sur le sujet, Kareem Abdul-Jabbar a regretté que certains de ses pairs ne puissent pas être dans la boucle, parce que leurs matchs n'étaient pas diffusé à la télévision.

«Michael Jordan et LeBron James sont excitants quand on les voit sur des écrans»