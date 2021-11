Basket

Basket - NBA : Le mea culpa de Russell Westbrook après son nouveau match raté !

Publié le 7 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Portland Trail Blazers ce dimanche (105-90), Russell Westbrook s'est une nouvelle fois montré décevant. Après la rencontre, le meneur de jeu a d'ailleurs reconnu ses difficultés du début de saison et a promis de les régler au plus vite.

En l’absence de LeBron James et suite à la sortie sur blessure d’Anthony Davis après seulement sept minutes de jeu, les Los Angeles Lakers se sont inclinés face aux Portland Trail Blazers ce dimanche (105-90). Les hommes de Frank Vogel n’ont pas été en mesure de stopper les offensives d’un très bon Damian Lillard (25 points, 6 passes décisives, 3 rebonds). Si la rencontre s’est avérée compliquée pour les Lakers de manière générale, elle l’a d’autant plus été pour Russell Westbrook. Le meneur de jeu n’a pas su imposer son jeu et sa prestation, comme depuis son arrivée au sein de la franchise, laisse à désirer (8 points, 9 rebonds, 6 passes décisives). Le joueur de 32 ans est d’ailleurs le premier à reconnaître ses difficultés.

Westbrook assume ses difficultés et affirme qu’il les réglera