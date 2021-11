Basket

Basket - NBA : Le constat accablant d’Anthony Davis après Oklahoma !

Publié le 5 novembre 2021 à 12h35 par La rédaction

Les Los Angeles Lakers se sont inclinés ce vendredi face aux Oklahoma City Thunders (107-103). Après la rencontre, Anthony Davis a fait un constat accablant sur le jeu de son équipe.

Ce vendredi, les Los Angeles Lakers se sont inclinés sur le fil contre les Oklahoma City Thunders (107-103). Malgré un excellent Anthony Davis (29 points, 18 rebonds, 5 passes décisives) et un étincelant Russell Westbrook (27 points, 6 rebonds, 5 passes décisives), les hommes de Frank Vogel n’ont pas su trouver les solutions pour stopper les offensives adverses. Après la rencontre, AD a d’ailleurs fait un constat accablant, affirmant que la défense de son équipe n’était pas organisée et qu’ils étaient trop prévisibles.

« Ils savaient ce qu’on allait faire »