Basket - NBA : Robert Sarver, polémique... Le message fort de Chris Paul à ses coéquipiers !

Publié le 5 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Finalistes de la dernière saison NBA, les Phoenix Suns seraient au coeur d'une nouvelle polémique. Le propriétaire de la franchise serait l'objet d'une enquête menée par la Ligue. Chris Paul a donc tenu à partager son expérience pour aider ses coéquipiers à traverser ce moment difficile.

Finalistes de la dernière saison NBA, les Phoenix Suns semblent connaître quelques difficultés sur le début de l’exercice 2021-2022. Ce vendredi, la franchise s’est imposé face aux Houston Rockets (123-111), signant son quatrième succès en sept rencontres. Néanmoins, l’équipe de Chris Paul pourrait faire face à quelques turbulences à cause d'une nouvelle polémique. En effet, la NBA aurait ouvert une enquête concernant Robert Sarver. Le propriétaire des Phoenix Suns serait accusé de racisme, sexisme et de harcèlement sexuel. Une histoire qui a un goût de déjà-vu pour Chris Paul qui a eu l’affaire Sterling à gérer en 2014 lors de son passage aux Los Angeles Clippers. Le meneur de jeu de 36 ans a donc tenu à partager son expérience en envoyant un message fort à ses coéquipiers.

« Il s'agit de savoir comment nous nous sentons en tant qu'équipe »