Basket - NBA : Les vérités des Nets sur le cas Kyrie Irving !

Publié le 30 octobre 2021 à 9h35 par T.M.

Propriétaire des Brooklyn Nets, Joe Tsai s’est longuement confié sur l’actuelle absence de Kyrie Irving.

Alors que la saison de NBA a désormais repris depuis quelques jours désormais, les Brooklyn Nets doivent cependant faire sans Kyrie Irving, leur meneur de jeu. En effet, ce dernier refuse de se faire vacciner contre le coronavirus et étant donné les protocoles sanitaires à New York, mais aussi à travers les Etats-Unis, Irving ne peut pas jouer avec sa franchise. Forcément, cette absence fait énormément parler. Et rapporté par BasketUSA , ce n’est autre que Joe Tsai, propriétaire des Nets, qui a évoqué le sujet.

« J’espère qu’il sera vacciné au plus vite »