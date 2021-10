Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule d’Anthony Davis après la défaite des Lakers !

Publié le 28 octobre 2021 à 11h35 par T.M.

Alors que les Lakers se sont à nouveau inclinés, Anthony Davis a tenu à remonter les bretelles de ses coéquipiers.

Cela ne va vraiment pour les Lakers en ce début de saison. Actuellement privée de LeBron James, la franchise de Los Angeles vient de s’incliner face au Thunder d’Oklahoma City, pour un bilan actuel négatif de 2 victoires pour 3 défaites. Parti à la reconquête du titre de champion NBA, les Lakers sont donc très mal partis. Et dans cette période très compliquée, Anthony Davis n’a pas manqué d’interpeller ses coéquipiers.

« On n’était pas du tout censés le perdre »