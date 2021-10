Basket

Basket - NBA : Squid Game, fin… LeBron James reçoit une réponse inattendue !

Publié le 27 octobre 2021 à 11h35 par T.M.

Comme beaucoup, LeBron James a lui aussi regardé Squid Game. Et alors que le joueur des Lakers n’a pas forcément apprécié la fin, le créateur de la série lui a répondu.

Le phénomène Squid Game n’a échappé à personne. La série sud-coréenne fait une véritable carton sur Netflix et elle est regardée à travers le monde. Alors que cette création ne cesse de battre des records, elle fait également énormément réagir, y compris un certain LeBron James. La star des Lakers a également regardé Squid Game et dernièrement, elle avait expliqué ne pas avoir apprécié la fin. De quoi faire réagir Hwang Dong-hyuk, réalisateur et créateur de cette série.

« Je le respecte et je le remercie d'avoir regardé la série, mais… »