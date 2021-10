Basket

Basket - NBA : La confidence de l’entraîneur des Lakers sur la blessure de LeBron James !

Publié le 27 octobre 2021 à 9h35 par Th.B.

Head coach des Los Angeles Lakers, Frank Vogel n’a pas caché être dans le flou concernant la durée de l’absence de LeBron James en raison d’une diminution physique à la cheville de celui qui est surnommé King James.

Pour la première fois de la saison régulière, LeBron James n’a pas foulé le parquet avec le reste du roster des Los Angeles Lakers. En effet, la star de la franchise californienne, qui soufflera sa 37ème bougie en décembre prochain, a été mis au repos en raison d’une douleur à la cheville qui l’a déjà récemment fait souffrir. De quoi inciter le staff technique des Lakers à prendre la décision de l’écarter du groupe pour la victoire des Angelinos face aux San Antonio Spurs (125-121). Et l’histoire devrait se répéter dans la nuit de mercredi à jeudi face à l’Oklahoma City Thunder.

« Même cheville. Autre endroit. Blessure différente »