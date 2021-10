Basket

Basket - NBA : Quand LeBron James et Anthony Davis s’enflamment pour Carmelo Anthony !

Publié le 26 octobre 2021 à 15h35 par Th.B.

Alors qu’il était tombé dans l’oubli avant de rebondir aux Portland Blazers, Carmelo Anthony a signé des débuts XXL aux Los Angeles Lakers depuis son arrivée cet été, remarqués par ses deux coéquipiers LeBron James et Anthony Davis.

En pleine forme en ce début de saison avec les Angelinos , Carmelo Anthony s’est hissé à la 9ème place des meilleurs marqueurs de l’histoire de la NBA en saison régulière. Une performance saluée par LeBron James, son nouveau coéquipiers chez les Los Angeles Lakers. L’occasion pour King James de tirer son chapeau à Anthony. « Il fait ce genre de trucs depuis un petit bout de temps maintenant, et c’est juste magnifique de le voir encore capable de réaliser de telles prestations, surtout, vous savez, après que tout le monde l’a abandonné ». a confié LeBron James au micro d’ ESPN et dans des propos rapportés par Parlons-Basket avant qu’Anthony Davis n’en rajoute une couche sur la traversée du désert de celui qui est surnommé Melo et qui est revenu d’entre les morts en quelque sorte puisqu’il y a pas moins de deux ans, aucune franchise n’était prête à miser sur ses services.

« Il y a deux ans, personne ne voulait de lui »