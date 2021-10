Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de Klay Thompson !

Publié le 24 octobre 2021 à 15h35 par La rédaction

Klay Thompson n'a toujours pas digéré son absence du top 75 des meilleurs joueurs NBA all-time. L'arrière des Golden State Warriors n'a pas manqué de le faire savoir en poussant un énorme coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Ces derniers temps, une liste des 75 meilleurs joueurs de la NBA de tous les temps a été dévoilée. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle crée un énorme débat. En effet quelques joueurs ont été oubliés. Tony Parker, Dwight Howard, Dikembe Mutombo, Vince Carter, Klay Thompson... Triple champion NBA avec les Golden State Warriors, l’arrière de 31 ans n’a pas joué depuis plus de deux ans. Néanmoins, le numéro 11 de la franchise de San Francisco ne digère pas son absence dans la liste et il l’a bien fait savoir.

« Je suis malade de ce manque de respect »