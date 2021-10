Basket

Basket - NBA : Les Lakers font une révélation sur le clash entre Anthony Davis et Dwight Howard !

Publié le 24 octobre 2021 à 9h35 par La rédaction

Lors de la défaite des Los Angeles Lakers face aux Phoenix Suns ce samedi (115-105), Anthony Davis et Dwight Howard ont eu une altercation assez virulente. Quelques heures après la rencontre, Frank Vogel a donc tenu à faire une mise au point de la situation entre les deux joueurs.

Ce samedi, les Los Angeles Lakers se sont une nouvelle fois inclinés contre les Phoenix Suns (115-105). Les Californiens ont signé leur deuxième défaite en autant de rencontres. Tout va mal pour les hommes de Frank Vogel sur ce début de saison. Synonyme de ce mal-être, une scène a fait du bruit durant la partie entre les Lakers et les Suns. En effet, lors d’un temps-mort pendant le deuxième quart-temps, Anthony Davis et Dwight Howard, pourtant coéquipiers, en étaient presque venus aux mains. L’ailier fort avait quelques reproches à faire au pivot sur une action de jeu, et face à l’insistance de ce dernier, l’ancien du Orlando Magic s’est levé du banc qu’il avait regagné. Il a fallu que leurs coéquipiers interviennent pour les séparer. Si Dwight Howard a affirmé que tout était désormais réglé, considérant Anthony Davis comme un « frère », l’entraîneur des Lakers a tenu à apporter quelques précisions sur l’altercation entre les deux hommes.

« Ces gars s’adorent, ils ont réglé tout ça »