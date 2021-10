Basket

Basket - NBA : Stephen Curry s’enflamme pour ce rookie des Kings !

Publié le 25 octobre 2021 à 12h35 par La rédaction

Les Golden State Warriors ont signé leur troisième succès de la saison en autant de rencontres en s'imposant contre les Sacramento Kings ce lundi (119-107). Après la partie, Stephen Curry s'est dit impressionné par Davion Mitchell, rookie des Kings.

Ce lundi, les Golden State Warriors ont poursuivi leur bonne série en s’imposant contre les Sacramento Kings (119-107). La franchise de San Francisco a connu son troisième succès en autant de rencontres. Et une nouvelle fois, les hommes de Steve Kerr ont pu compter sur un grand Stephen Curry, auteur d’un autre double-double depuis le début de saison (27 points, 10 passes décisives, 7 rebonds). Néanmoins, le meneur de jeu de 33 ans a été impressionné par un joueur des Sacramento Kings : Davion Mitchell. Le rookie a été performant sur le parquet de son équipe (22 points, 4 passes décisives, 1 rebond). Et Stephen Curry n’a pas manqué de souligner les grandes qualités du joueur de 23 ans.

« C'est une peste sur le terrain et je dis ça de manière très positive »