Basket - NBA : Le mea culpa de Stephen Curry après les Grizzlies !

Publié le 29 octobre 2021 à 13h35 par La rédaction

Malgré une bonne rencontre sur le papier, Stephen Curry s'est une nouvelle fois montré muet dans le dernier quart-temps de la rencontre entre les Golden State Warriors et les Memphis Grizzlies. Après la partie, le meneur de jeu de 33 ans a donc tenu à s'excuser.

Ce vendredi, les Golden State Warriors se sont inclinés aux prolongations face aux Memphis Grizzlies (104-101). Malgré un énorme match (36 points, 8 passes décisives, 7 rebonds), Stephen Curry n’a pas réussi à aider les siens à obtenir la victoire. Le meneur de jeu de 33 ans s’est notamment retrouvé presque muet dans le dernier quart-temps, comme depuis les trois derniers matchs. Après la rencontre, Stephen Curry a donc tenu à s’excuser auprès des supporters de la franchise.

« Je m’en veux un peu sur ces trois derniers tirs »