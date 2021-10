Basket

Basket - NBA : Le message fort de Kevin Durant sur Kyrie Irving !

Publié le 25 octobre 2021 à 14h35 par La rédaction

Les Brooklyn Nets ont connu un nouvel échec ce dimanche en s'inclinant contre les Charlotte Hornets (111-95). Après la rencontre, Kevin Durant a refusé de s'apitoyer sur son sort concernant l'absence de Kyrie Irving.

Ce dimanche, les Brooklyn Nets se sont inclinés face aux Charlotte Hornets (111-95) pour leur deuxième défaite de la saison en trois rencontres. Malgré les présences d’un énorme Kevin Durant (38 points, 3 passes décisives, 5 rebonds) et de James Harden, les hommes de Steve Nash n’ont rien pu faire pour stopper les offensives adverses. Grand absent de la rencontre, Kyrie Irving a sans doute manqué à ses coéquipiers sur le parquet. Néanmoins, Kevin Durant ne souhaite pas s’apitoyer sur son sort.

« Personne ne va perdre confiance et on ne va pas attendre que Kyrie vienne nous sauver »