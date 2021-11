Basket

Basket - NBA : Kobe Bryant, blessures... Cet énorme aveu sur LeBron James !

Publié le 6 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Très peu embêté par son corps de manière générale au cours de sa carrière, LeBron James commencerait à être régulièrement sujet aux blessures. Pour certains, ce serait une fin de carrière à la Kobe Bryant qui attendrait le joueur des Los Angeles Lakers.

Pendant de nombreuses années, LeBron James s’est construit une réputation de joueur solide. Cependant, le joueur des Los Angeles Lakers serait en train de se faire rattraper par son corps. Rarement absent au cours de sa carrière, LeBron James enchaîne les blessures. Le natif d’Akron est de nouveau indisponible pour une semaine en raison d’une douleur aux abdominaux. Au minimum, King James devrait manquer une semaine de compétition. L’état de santé du joueur de 36 ans inquiète de plus en plus et Skip Bayless craint une fin de carrière similaire à celle de Kobe Bryant.

« J’ai l’impression que LeBron a changé et qu’il commence à devenir Kobe avec les blessures »