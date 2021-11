Basket

Basket - NBA : Un entraîneur a «peur à la mort» des Lakers de LeBron James !

Publié le 2 novembre 2021 à 12h35 par A.M.

Bien que les Lakers connaissent un début de saison délicat, Stephen Silas, l'entraîneur des Rockets, s'enflamme pour la défense de LeBron James et des siens.

Malgré un recrutement impressionnant avec notamment l'arrivée de Russell Westbrook, les Lakers connaissent un début de saison poussif avec déjà 3 défaites en 7 rencontres. Cela n'empêche pas les coéquipiers de LeBron James d'impressionner certains adversaires à l'image des Rockets. Après la victoire des Lakers (95-85), Stephen Silas, le coach de Houston, s'est enflammé pour la défense de la franchise californienne.

«J’ai peur à la mort des Lakers pour leur défense»