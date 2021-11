Basket

Basket - NBA : Comparé à Michael Jordan, LeBron James reçoit un vibrant hommage !

Publié le 6 novembre 2021 à 14h35 par La rédaction

De par son talent et son style de jeu, LeBron James est régulièrement comparé à Michael Jordan. Néanmoins, pour l'un de ses anciens coéquipiers, le joueur des Los Angeles Lakers a prouvé qu'il était meilleur que la légende des Chicago Bulls grâce à sa longévité.

Au cours de sa carrière, LeBron James a montré qu’il avait tout de l'un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA. Malgré ses 36 ans, le numéro 6 des Los Angeles Lakers est toujours un énorme danger sur les parquets de la ligue américaine. De par son style de jeu et son talent, King James est régulièrement comparé à Michael Jordan. Si pour certains, aucun débat n’est possible, le mythique joueur des Chicago Bulls étant intouchable, pour d’autres LeBron James est plus fort.

« C’est une chose d’arriver au sommet, c’en est une autre d’y rester »