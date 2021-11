Basket

Basket - NBA : Doc Rivers s'enflamme pour Giannis Antetokounmpo !

Publié le 14 novembre 2021 à 19h35 par La rédaction

Champion en titre avec Milwaukee, Giannis Antetokounmpo n'en finit plus d'impressionner en NBA, et même ses adversaires sont obligés de tirer leur chapeau. Dernièrement, c'est le coach des Philadelphie Sixers Doc Rivers qui a grandement encensé le Grec.

À 26 ans, Giannis Antetokounmpo possède déjà un énorme palmarès en NBA, notamment sur le plan individuel. Titré la saison dernière avec Milwaukee, le Grec a ainsi été élu MVP des finales. Une consécration pour le joueur des Bucks, déjà sacré à deux reprises MVP des saisons régulières 2019 et 2020. Une domination qui a de quoi impressionner Doc Rivers, pourtant entraîneur de l'équipe rivale des Philadelphie Sixers.

« Il est le joueur le plus dominant de toute la NBA »