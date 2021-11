Basket

Basket - NBA : McGregor, Brady... La folle comparaison de Snoop Dogg sur LeBron James !

Publié le 14 novembre 2021 à 13h35 par La rédaction

Étant l'un des sportifs les plus influents dans le monde, LeBron James sait se montrer comme un véritable businessman, au même titre que Conor McGregor et Tom Brady. Snoop Dogg a donc réussi à comparer ces trois grands noms du sport sur ce point.

Malgré ses 36 ans, LeBron James est toujours un joueur grandement redouté sur les parquets de la NBA. Mais grâce à sa carrière, la star des Los Angeles Lakers est également devenue l’un des sportifs les plus influents dans le monde. LeBron James possède une facette de businessman hors-pair comme il y en a très peu dans le monde du sport. D’ailleurs, le King pointe à la 5e place du classement des sportifs les mieux payés en 2021 (environ 84,3M€ de revenus annuels), devant Neymar, Roger Federer ou encore Lewis Hamilton. Ce même classement est dominé par Conor McGregor et dans lequel figure également Tom Brady (9e). Snoop Dogg a donc réussi à comparer ces trois grands noms qui ont pourtant des carrières sportives diamétralement opposées.

« LeBron James, c’est un cas unique »