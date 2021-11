Basket

Basket - NBA : Les Lakers visent un gros nom pour soulager Anthony Davis !

Publié le 9 novembre 2021 à 14h35 par A.M.

Frustré d'évoluer en pivot avec les Lakers, Anthony Davis pourrait voir débarquer Kevin Love à Los Angeles pour lui permettre de souffler.

Depuis le début de saison, les Lakers rencontrent de sérieuses difficultés. Entre la blessure de LeBron James et l'intégration difficile de Russell Westbrook dans l'équipe, c'est Anthony Davis qui porte la franchise californienne. Seul problème, l'ancien joueur des Pelicans est régulièrement utilisé dans un rôle de meneur, ce qui ne lui plaît pas beaucoup. Cependant, Dwight Howard et DeAndre Jordan peinent à donner satisfaction dans la rotation, ce qui ne laisse peu d'options à Frank Vogel dans la raquette. D'après le journaliste Jason Reed, les Lakers pourraient donc tenter d'arracher la signature de Kevin Love, qui n'est que remplaçant avec les Cavaliers.

Kevin Love pour épauler Anthony Davis ?