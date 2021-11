Basket

Basket - NBA : Gros coup de froid jeté sur le retour de blessure de LeBron James !

Publié le 8 novembre 2021 à 22h35 par Th.B.

Souffrant de la ceinture abdominale, LeBron James ne devrait pas revenir de sitôt en raison de la nature de sa blessure à traiter avec délicatesse.

Ayant été écarté des parquets lors des deux dernières sorties des Los Angeles Lakers en raison de douleurs au niveau de la ceinture abdominale, deux matchs que les Angelinos ont d’ailleurs perdu, LeBron James devait initialement faire son retour prochainement. Néanmoins, les douleurs dont il est victime pourraient l’éloigner pour une durée plus importante des parquets de NBA comme un ancien membre des Los Angeles Lakers l’a confié ces dernières heures.

« Il est difficile pour moi de le voir revenir sous quatre semaines »