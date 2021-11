Basket

Basket - NBA : L’énorme coup de gueule de Dwight Howard sur le jeu des Lakers !

Publié le 8 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de saison, les Los Angeles Lakers n'affichent pas des prestations à la hauteur des attentes. Dwight Howard a donc poussé un coup de gueule, invitant ses coéquipiers à se remettre en question.

Ce dimanche, les Los Angeles Lakers ont enchaîné une deuxième défaite consécutive après celle contre les Oklahoma City Thunders. Sans LeBron James et après la sortie d’Anthony Davis, malade, les hommes de Frank Vogel n’ont pas su stopper les offensives des Portland Trail Blazers de Damian Lillard et se sont finalement inclinés (105-90). Une défaite qui a laissé un goût amer chez Dwight Howard. Suite à ce nouvel échec, le pivot des Los Angeles Lakers a poussé un coup de gueule, invitant ses coéquipiers à se remettre en question et à se remobiliser.

« On n’est pas l’équipe digne du titre qu’on aimerait être à l’heure actuelle »