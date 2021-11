Basket

Basket - NBA : Le message fort de Derrick Rose sur son début de saison !

Publié le 7 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Ayant changé de statut chez les New York Knicks, Derrick Rose a beaucoup moins de pression sur ses épaules et cela se ressent sur son jeu. Désormais, le meneur de jeu nage dans le bonheur.

Les New York Knicks connaissent un début de saison absolument tonitruant. Ce samedi, la franchise s’est imposée contre les Milwaukee Bucks (113-98), son sixième succès en neuf rencontres. Et cela ravit Derrick Rose. Le meneur de jeu de 33 ans a changé de statut suite au recrutement des Knicks lors de l’intersaison. Désormais, l’ancien des Chicago Bulls a beaucoup moins de pression sur lui et cela se ressent sur son jeu. D-Rose essaye d’apporter au maximum son expérience sur le parquet en sortie de banc et il prend plaisir à le faire.

« Ce n'est pas du bonheur, c'est de la joie »