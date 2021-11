Basket

Basket - NBA : Le terrible constat d'Evan Fournier sur le niveau des Knicks !

Publié le 13 novembre 2021 à 16h35 par La rédaction

Après un début de saison satisfaisant, les New-York Knicks sont à la peine en NBA en ayant concédé cinq défaites lors de leurs sept derniers matchs.

Les New-York Knicks traversent une mauvaise passe. Alors que la célèbre franchise new-yorkaise avait bien débuté sa saison, les Knicks enchaînent les contre-performances, la dernière en date ce samedi contre Charlotte (104-96). Sur le plan personnel, Evan Fournier est également loin de son meilleur niveau avec une moyenne de 9 points depuis le début du mois de novembre. Pour le Français, son équipe se doit de retrouver la fluidité de ses débuts.

« On ne prend pas de bons tirs et parce qu’on ne fait pas assez travailler la défense »