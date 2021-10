Basket

Basket - NBA : Evan Fournier valide totalement cette révolution !

Publié le 31 octobre 2021 à 18h35 par La rédaction

Afin d'empêcher certains joueurs de tromper les arbitres pour obtenir des fautes plus aisément, la NBA a modifié certains aspects de son règlement. Un changement qu'apprécie fortement Evan Fournier.

Cette année, les règles ne sont plus les mêmes en NBA. Les instances de la ligue ont décidé avant le début de la saison d'apporter quelques changements au règlement, notamment en raison des nombreuses fautes sifflées auparavant en faveur des attaquants. En effet, certains joueurs ne se faisaient pas prier pour se jeter sur les défenses adverses afin de facilement provoquer la faute. Alors que les règles ont évolué, Evan Fournier, le joueur des New-York Knicks, est ravi.

« Je pense que la NBA a fait un super boulot »