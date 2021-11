Basket

Basket - NBA : Le terrible constat d'Anthony Davis après l'humiliation des Lakers !

Publié le 13 novembre 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 13 novembre 2021 à 10h48

Les Los Angeles Lakers ont été inexistants ce samedi face à Minnesota (107-83). Après la rencontre, Anthony Davis a tenu à passer un gros coup de gueule.

Les Lakers n'arrivent toujours pas à trouver la bonne formule depuis le début de la saison. Sans LeBron James, blessé, Los Angeles s'est fait humilier à domicile par Minnesota (107-83). Malgré la présence d'Anthony Davis et de Russell Westbrook, les Lakers n'ont rien montré, en encaissant même un énorme 40-12 dans le troisième quart-temps de la part des Timberwolves.

« On ne gagnera pas un titre en jouant comme ça »