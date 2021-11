Basket

Basket - NBA : Ce terrible constat sur LeBron James...

Publié le 10 novembre 2021 à 15h35 par A.M.

Interrogé sur la situation de LeBron James, J.J. Reddick ne cache pas son inquiétude face à la situation du King, qui souffre d'une blessure aux abdominaux.

Après une saison compliquée avec 27 matches manqués, LeBron James, qui n'a pas disputé les Jeux Olympiques avec Team USA, espérait se remettre sur pieds durant l'été pour revenir en forme et de nouveau dominer la NBA. Mais après quelques matches, le King s'est de nouveau blessé et pourrait manquer plusieurs matches ce qui suscite l'inquiétude du côté des Lakers. Désormais à la retraite, J.J. Redick, qui a affronté LeBron James à de nombreuses reprises, ne cache pas qu'il n'a jamais vu le King dans cet état.

«C’est la première fois dans ma vie que LeBron a l’air humain»