Tennis

Tennis : Djokovic annonce la couleur pour la Coupe Davis !

Publié le 21 novembre 2021 à 15h35 par La rédaction

Incertain pour l'Open d'Australie, Novak Djokovic participera bien à la Coupe Davis avec la Serbie du 25 novembre au 5 décembre prochain. Et le numéro un mondial a d'ores et déjà annoncé la couleur concernant cette compétition.

Depuis peu, Novak Djokovic est dans la tourmente quant à son possible forfait pour l’Open d’Australie. En effet, les organisateurs du tournoi du Grand Chelem ont confirmé l’obligation de la double vaccination contre la Covid-19 pour pouvoir être du rendez-vous du mois de janvier. Un coup dur pour Novak Djokovic qui s’est montré comme un opposant au vaccin depuis l’apparition de ce denier. Cependant, avant de se concentrer sur la question de l’Open d’Australie, Novak Djokovic participera à la Coupe Davis avec la Serbie. Et le numéro un au classement ATP a annoncé la couleur à maintenant quelques jours du début de la compétition (qui se déroulera du 25 novembre au 5 décembre).

« J’espère que mes compatriotes sont en forme et prêts car je suis très motivé pour jouer pour mon pays »