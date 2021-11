Tennis

Tennis : Djokovic et Medvedev se font interpeller par leur victime !

Publié le 20 novembre 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 20 novembre 2021 à 20h40

Éliminé du Masters après sa défaite contre Daniil Medvedev en demi-finale, Casper Ruud a envoyé un message fort au Russe après la rencontre, tout en ayant une pensée pour Novak Djokovic.

Casper Ruud n'a pas été gâté lors du Masters. Lors de la phase de groupes du tournoi, le Norvégien avait déjà goûté à la supériorité du numéro 1 mondial Novak Djokovic (7-6, 6-2). Malgré cette défaite, Casper Ruud a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la compétition, où le natif d'Oslo a cette fois-ci croisé la route de Daniil Medvedev ce samedi, deuxième du classement ATP. Après un nouvel échec face à un adversaire bien supérieur à lui (6-4, 6-2), Casper Ruud est apparu revanchard en conférence de presse.

« Cela me donne envie de me venger d’eux »