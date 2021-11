Tennis

Tennis : Le terrible constat de Zverev avant son choc contre Djokovic !

Publié le 20 novembre 2021 à 18h35 par La rédaction

Ce samedi, Alexander Zverev va affronter Novak Djokovic en demi-finale du Masters. Pour l'Allemand, ce match ne pourra qu'être difficile face au numéro 1 mondial.

Alexander Zverev va s'attaquer à un gros morceau ce samedi, en demi-finale du Masters. L'Allemand aura fort à faire face à un Novak Djokovic déterminé à l'idée d'ajouter un nouveau titre majeur à son palmarès XXL. Le champion olympique des derniers jeux de Tokyo connaît bien le Serbe, puisque les deux hommes vont se retrouver pour la cinquième fois cette année.

« Je vais aussi souffrir »